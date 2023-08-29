Швейцария предоставит Украине новый пакет помощи 29 августа, 19:54 Дистанционная машина для разминирования (Фото:Правительство Швейцарии)

Швейцария выделяет новый пакет помощи Украине для разминирования. В частности, передадут машину для разминирования с дистанционным управлением.

Об этом сообщает швейцарское правительство.

Общий пакет помощи составляет 1,2 млн швейцарских франков (более 1,3 млн евро). Он содержит гусеничную машину для разминирования, которую выделил фонд Digger, прицеп для грузовика и комплект запчастей на три года.

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Эта машина предназначена для безопасной и эффективной очистки территорий, загрязненных минами, кассетными боеприпасами и взрывоопасными остатками.

В правительстве заверили, что уже в сентябре технику транспортируют в Украину. Кроме того, эксперты фонда Digger будут обучать украинских специалистов.