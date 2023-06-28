«Противоречит действующему законодательству». Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос на продажу Украине танков Leopard 1 28 июня, 16:12 Танки Leopard 1 (Фото:Ministério da Defesa/Wikipedia)

Федеральный совет Швейцарии отклонил заявку компании Ruag AG на продажу 96 основных боевых танков Leopard 1A5 для использования в Украине.

Об этом сообщается на портале швейцарского правительства.

Высший орган исполнительной власти страны пришел к выводу, что продажа противоречит действующему законодательству о нейтралитете и подорвет конституционность государства. В частности, такой шаг противоречил бы Закону о военных материалах.

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27 апреля 2023 года компания Ruag AG подала заявку на продажу 96 бывших в употреблении танков Leopard 1A5, которые нуждались в ремонте перед использованием.

Танки, хранившиеся в Италии, должны были отремонтировать в Германии, а затем реэкспортировать в Украину.

21 июня правительство Швейцарии заявило, что ее бронированные автомобили Eagle I оказались в Украине в обход запрета на реэкспорт. Технику без согласования передала немецкая компания.

Ранее, ссылаясь на нейтральный статус, Швейцария последовательно ветировала запросы стран, в частности Испании, Германии и Дании, которые хотели передать ВСУ бронетехнику и боеприпасы швейцарского производства.

В течение последнего месяца давление на Берн со стороны западных партнеров усилилось, правительство призывают к большей помощи Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал Швейцарию за нейтралитет и вето на поставки боеприпасов.