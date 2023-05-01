Впервые в истории. Швейцария переняла у России председательство в Совбезе ООН 1 мая, 16:53 Флаг Швейцарии (Фото:Werni / pixabay)

Швейцария впервые в истории страны начала председательствовать в Совбезе ООН, заменив на этой позиции Россию.

«Одномесячное председательство Швейцарии позволит ей сосредоточиться на своих тематических приоритетах на 2023−2024 годы и дать толчок работе Совета Безопасности», — отметили в МИД страны.

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Глава департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис в начале мая проведет дебаты на тему развития устойчивого мира.

Президент страны Ален Берсе в конце месяца будет председательствовать на дебатах о гражданской защите населения.

Также швейцарцы проведут мероприятие, посвященное 75-летию миротворческой деятельности Совбеза. В 1948 году Совет безопасности отправил свою первую миротворческую миссию UNTSO для поддержки режима прекращения огня на Ближнем Востоке.

Председательство в Совбезе ООН

В состав Совбеза входят пять постоянных членов ООН, в том числе Россия, Великобритания, Франция, США и Китай, имеющие право вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе.

Совбез рассматривает и принимает решения по безопасности, которым обязаны следовать другие члены ООН. 24 февраля 2022 года Россия совершила полномасштабное нападение на Украину именно во время заседания ООН. За год великой войны члены Совбеза так и не смогли исключить Россию из состава организации, более того — не лишили ее возможности председательства. В то же время Россия, как постоянный член Совета безопасности ООН, имеет право вето на любое ее решение.

Председательство в Совбезе меняется ежемесячно в порядке английского алфавита.