Швейцария может просмотреть нейтралитет, чтобы открыть возможность предоставления военной помощи Украине 2 февраля, 22:52 Флаг Швейцарии (Фото:JonHoefer / pixabay)

Швейцария может просмотреть свои рамки нейтралитета, чтобы создать предпосылки для предоставления военной помощи Украине.

Об этом сообщает Bloomberg.

В парламент Швейцарии внесли законопроект, открывающий возможность для Германии, Испании и Дании передавать Украине произведенные в Швейцарии боеприпасы, а также разрешить швейцарской армии передать подлежащим списанию Польше, Словакии и Чехии танки Leopard вместо танков, которые эти страны планируют передать ВСУ.

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Автор законопроекта депутат Майя Риникер считает нужным «обсудить возможность поддержки стран, отстаивающих такие же демократические ценности, что и Швейцария».

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Швейцария из-за своего нейтралитета не снабжала оружие ни одной из воюющих стран ни в Первую, ни во Вторую мировую войну.

Сами граждане Швейцарии поддерживают разрешение на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства, чтобы помочь Украине.

В конце января комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии приняла предложение, позволяющее другим странам реэкспортировать вооружения, полученные из Швейцарии, в определенных случаях.