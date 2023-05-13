В Швейцарии сделали шаг к поставкам оружия Украине — СМИ

13 мая, 15:16
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Швейцария может начать поставлять оружие Украине (Фото:Hans / Pixabay)

Швейцария может начать поставлять оружие Украине (Фото:Hans / Pixabay)

Обе палаты швейцарского парламента проголосовали за внесение поправок в Закон о военных материалах, что позволит в будущем передавать военную технику Украине, сообщает Euronews.

До настоящего времени оружие и боеприпасы, закупленные за границей, не могли быть переданы от Швейцарии странам, вовлеченным в вооруженные конфликты.

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В частности, из-за своего нейтрального статуса страна последовательно ветировала запросы стран, в том числе Испании, Германии и Дании, которые хотели передать ВСУ бронетехнику и боеприпасы швейцарского производства, среди которых боеприпасы для немецких танков Gepard.

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В марте Швейцария окончательно не поддержала реэкспорт боеприпасов в Украину. Но в последние недели давление на Берн со стороны западных партнеров усилилось, правительство призывают к большей помощи Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике Швейцарию за нейтралитет и вето на поставку боеприпасов.

Сейчас страны ЕС планируют поставлять Украине боеприпасы, но их запасы истощаются. Кроме того, часть оружия и боеприпасов, закупленных несколько лет назад в Швейцарии, до сих пор не доставлена в Украину.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Швейцария Военная помощь Поставки оружия Нейтралитет Война России против Украины

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