В Швейцарии сделали шаг к поставкам оружия Украине — СМИ 13 мая, 15:16 Швейцария может начать поставлять оружие Украине (Фото:Hans / Pixabay)

Обе палаты швейцарского парламента проголосовали за внесение поправок в Закон о военных материалах, что позволит в будущем передавать военную технику Украине, сообщает Euronews.



До настоящего времени оружие и боеприпасы, закупленные за границей, не могли быть переданы от Швейцарии странам, вовлеченным в вооруженные конфликты.

В частности, из-за своего нейтрального статуса страна последовательно ветировала запросы стран, в том числе Испании, Германии и Дании, которые хотели передать ВСУ бронетехнику и боеприпасы швейцарского производства, среди которых боеприпасы для немецких танков Gepard.

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В марте Швейцария окончательно не поддержала реэкспорт боеприпасов в Украину. Но в последние недели давление на Берн со стороны западных партнеров усилилось, правительство призывают к большей помощи Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике Швейцарию за нейтралитет и вето на поставку боеприпасов.



Сейчас страны ЕС планируют поставлять Украине боеприпасы, но их запасы истощаются. Кроме того, часть оружия и боеприпасов, закупленных несколько лет назад в Швейцарии, до сих пор не доставлена в Украину.