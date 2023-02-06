Швейцария может отказаться от нейтралитета, чтобы оказать военную помощь Украине — Reuters 6 февраля, 23:55 Флаг Швейцарии (Фото:JonHoefer / pixabay)

В Швейцарии все больше начали говорить об изменениях в политике нейтралитета, которые позволили бы поставлять Украине оружие и боеприпасы, изготовленные Швейцарией, сообщает Reuters.

«Мы хотим быть нейтральными, но мы являемся частью западного мира», — сказал агентству Тьерри Буркарт, лидер Партии либералов FDP (одна из крупнейших в Швейцарии), которая подала предложение правительству разрешить реэкспорт оружия в страны с демократическими ценностями, подобными швейцарским.

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Он также добавил, что Швейцария не должна поддерживать Россию.

«У нас не должно быть вето на то, чтобы запрещать другим помогать Украине. Если мы делаем это, то поддерживаем Россию, а не придерживаемся нейтральной позиции», — сказал он.

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Издание пишет, что подобного мнения придерживаются швейцарские социал-демократы и зеленые либералы.

Против перемен выступают в Партии зеленых. Там говорят, что уступки в пользу Украины могут стать «скользкой дорожкой» к отмене всех ограничений, что было бы несовместимо с нейтралитетом Швейцарии.

Приверженцем соблюдения нейтралитета остается также Швейцарская народная партия (SVP). Ее представители считают соответствующий закон основой мира и процветания страны, но некоторые из них отмечают: сложившаяся вокруг запрета ситуация негативно влияет на оружейную отрасль Швейцарии.

Соцопрос Sotomo, опубликованный в воскресенье, показал, что 55% респондентов в Швейцарии выступают за разрешение на реэкспорт оружия в Украину. Если бы этот вопрос задали до войны, то ответ, вероятно, был бы меньше 25%, заявили организаторы опроса.