Швейцария дважды разрешала въезд в страну подсанкционному российскому депутату — СМИ 5 сентября, 18:00 Александр Бабаков (Фото:council.gov.ru)

Российский депутат Александр Бабаков смог дважды посетить Швейцарию, несмотря на санкции, которые против него были введены еще в 2014 году, сообщает Агентство Новости.

«Власти Швейцарии дважды временно снимали санкционные ограничения на въезд в страну с сенатора Александра Бабакова (сейчас он вице-спикер Госдумы), чтобы он мог получить медицинскую помощь в стране», — говорится в материале.

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Об этом стало известно после анализа сломанной почты Бабакова, которую ранее опубликовал проект InformNapalm.

Первый раз Бабакову разрешили въехать в страну с 19 по 30 июня 2019 года. Тогда речь шла о поездке на медицинское лечение, поэтому на ее время власти страны временно сняли визовые ограничения.

Эти послабления действовали только в случае прилета непосредственно в Швейцарию и не предусматривали транзита по территории других стран Шенгенской зоны.

Второе разрешение на въезд в Швейцарию Бабаков получил в 2021 году. Тогда сенатор посетил страну в обход коронавирусных ограничений для прохождения «планового обследования» с 7 по 17 мая 2021 года.

Для прилета в страну Бабакову нужно было воспользоваться авиарейсами Москва — Цюрих и Цюрих — Москва.

Посольство Швейцарии в РФ просило авиакомпании и ответственных за соблюдение коронавирусных ограничений чиновников пропустить Бабакова и его помощника Евгения Зобнина в Швейцарию. Речь шла о статье, которая позволяла отклониться от жестких карантинных правил. Среди исключений оговорен случай въезда в страну по веским медицинским причинам, в частности для оказания срочной медицинской помощи.

Отмечается, что Бабаков находится под санкциями страны с ноября 2014 года и впервые попал в список ограничений как депутат, который голосовал за оккупацию Крыма.