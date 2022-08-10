Швейцария будет представлять интересы украинцев, незаконно вывезеных в РФ — МИД Украины
Российский военный насильно вывозит ребенка в РФ из оккупированной территории Украины (Фото:Reuters / Alexander Ermochenko)
МИД Украины во главе с министром Дмитрием Кулебой прилагает максимум усилий по защите интересов граждан Украины в России.
Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии НВ.
Он подчеркнул, что в помощи нуждаются сотни тысяч украинцев, которых оккупанты незаконно вывезли на свою территорию. При этом многие остались без документов.
По поручению президента Украины МИД достиг договоренности со Швейцарией о представлении украинских интересов на территории России. Выбор в пользу Швейцарии был сделан из-за ее большого опыта выполнения таких функций.
«Модальность представления Швейцарией интересов Украины в РФ будет определяться двусторонним соглашением. В то же время, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласие на представление Швейцарией интересов Украины в России должно предоставить принимающая сторона», — заявил Николенко.
Он также напомнил, что украинские дипломатические учреждения в РФ отсутствуют.
Российские оккупанты вывозят украинцев в Россию и на территорию псевдореспублик, блокируя украинские гуманитарные коридоры и создавая фильтрационные лагеря.
Издание The Independent сообщило, что российский диктатор Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в частности в Сибирь и за Полярный круг, почти 100 тысяч украинцев, которых насильственно вывезли на территорию России.
20 июня вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сославшись на данные украинской разведки, заявила, что Россия принудительно депортировала на свою территорию 1 миллион 200 тысяч украинских граждан.
По ее словам, 240 тысяч депортированных — дети, 2 тысячи из них — дети-сироты.
2 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал депортацию детей из Украины одним из самых подлых преступлений российских оккупантов.
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