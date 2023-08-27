Leopard 1. СМИ показали почти 100 танков в Италии, передачу которых Украине заблокировала Швейцария 27 августа, 12:55 Танки Leopard 1 в итальянской провинции Гориция (Фото:Скриншот видео RSI)

В итальянской провинции Гориция простаивает не менее 95 танков Leopard 1, которые могли бы отремонтировать и передать Украине, но Швейцария не разрешила этого сделать.



Фото машин опубликовала телерадиокомпания RSI.

Италия приобрела около сотни танков у швейцарской компании RUAG в 2016 году, их должны были передать до конца 2017-го. Сейчас они стоят под открытым небом в муниципалитете Виллессе.

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Фото: Скриншот видео RSI

Фото: Скриншот видео RSI

«Старые машины, от которых итальянская армия хотела избавиться. Они стояли без дела годами. Их не разобрали, чтобы повторно использовать компоненты, и не отремонтировали, чтобы сделать их пригодными для эксплуатации», — пишут журналисты.

Они сообщают, что ранее эти Leopard 1 никто не показывал. Танки накрыты плотной тканью, поэтому окончательно сказать, все ли они боеспособны, нельзя. Местами видно, что машины в хорошем состоянии, с другой стороны можно заметить грязь и «признаки времени».

Фото: Скриншот видео RSI

Фото: Скриншот видео RSI

Компания отказалась показать журналистам фото или видео, благодаря которым можно было бы проверить реальное состояние машин, заявив, что оно «очень плохое», а сами танки «не пригодны для войны». Итальянская же компания уверяет, что может отремонтировать танк такого типа за полтора месяца, сделав его боеспособным.

По данным RSI, Германия, Нидерланды и Дания хотели приобрести эти танки у Швейцарии, чтобы передать Киеву. Был даже контракт, согласно которому RUAG должна была продать Leopard 1 компании Rheinmetall при условии одобрения правительством Швейцарии. Однако этого так и не произошло из-за швейцарского законодательства, которое предусматривает «нейтралитет».

В Швейцарии заявили, что проведут расследование в отношении государственного производителя оружия RUAG после неудачной попытки продать Украине почти 100 танков Leopard 1.