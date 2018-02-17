Швеция заявила о готовности отправить своих миротворцев на Донбасс

Только при условии, что на это согласятся Россия и Запад

Швеция готова предоставить свои войска для миротворческой миссии ООН на Донбассе, если на это согласятся Россия и Запад.

Об этом сообщил министр обороны Швеции Питер Хултквист на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает Reuters.

"Если мы увидим соответствующие условия, и если мы поймем, что эта миссия может помочь ...тогда мы открыты для этого", – сказал он.

Смотрите также

Ранее сообщалось, что Порошенко обсудил с генсеком ООН введение миротворцев на Донбасс. Позже он призвал Россию согласиться на введение миротворческой миссии ООН на всю территорию Донбасса, включая не контролируемый Киевом участок украинско-российской границы.