Швеция обсудит злоупотребление безвизом гражданами Грузии

Министр внутренних дел Швеции обсудит вопрос о злоупотреблении системой визового режима с министром внутренних дел Грузии на следующей неделе, сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

"В этом году 298 грузин попросили политического убежища в Швеции, став наибольшей группой искателей убежища после сирийцев", - отметил Йозвяк, добавив, что Грузия из-за этого рискует потерять безвиз с Евросоюзом.

По словам корреспондента, глава МВД Швеции также обсудит с грузинским коллегой вопрос о международных преступных бандах из Грузии, действующих в Швеции, Польше, Литве и Румынии.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко скептически относится к прогнозам приостановки безвизового режима со странами Европейского Союза и сообщил, что безвизом уже воспользовались почти 500 тысяч украинцев. Безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу 11 июня 2017 года.