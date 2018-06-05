Швейцария заблокировала 1 млрд франков на счетах российского олигарха Вексельберга

Ряд публичных и частных швейцарских банков заблокировали средства на личных счетах попавшего под новые санкции США российского олигарха Виктора Вексельберга, связанного с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Forbes со ссылкой на источник в частной бизнес-группе Ренова, пишет DW.

Швейцарские банки заблокировали 1 млрд франков на личных счетах Виктора Вексельберга. По информации источника, средства блокировали как публичные банки (Credit Suisse, UBS), так и частные.

Вексельберг намерен обратиться в суд, утверждает источник. Помимо гражданских исков, которые находятся в процессе подготовки, против банков могут быть поданы уголовные иски в отношении сотрудников, ответственных за блокировку.

Как отмечается, ряд швейцарских банков помимо блокировки средств в течение нескольких дней отказывали Вексельбергу в доступе к крупным пакетам акций в промышленных компаниях Швейцарии, в числе которых - Sulzer, OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach.

Ранее пакеты акций были заложены в качестве обеспечения по двум кредитам на сумму свыше миллиарда швейцарских франков, которые российский олигарх получил от ряда западных банков.

Также по словам источника издания, промышленные активы были освобождены из-под залога после досрочного погашения кредитов. Ранее Минфин РФ заявил о выдаче группе Ренова кредита на "рыночных условиях" от Промсвязьбанка.

Ранее сообщалось, что из-за санкций США заморожены почти $2 миллиарда активов российского олигарха Вексельберга.

6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 российских компаний. В список, в частности, попали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Андрей Костин и Алексей Миллер.

Санкции предусматривают заморозку активов вышеперечисленных бизнесменов, чиновников и компаний.