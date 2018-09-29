29 сентября 2018, суббота

Швейцария выступает за сохранение ограничительных мер в отношении российской делегации в ПАСЕ

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Председатель швейцарской делегации в ПАСЕ Филиппо Ломбарди
Фото: OSCE Parliamentary Assembly Follow / Flickr

Председатель швейцарской делегации в ПАСЕ Филиппо Ломбарди

Во время встречи с послом Украины в Швейцарии Артемом Рыбченко член Совета Кантонов Швейцарии, председатель швейцарской делегации в ПАСЕ Филиппо Ломбарди подтвердил свою четкую позицию относительно сохранения ограничительных мер в отношении российской делегации в ассамблее.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Швейцарии.

Как сообщается, во время встречи представитель Украины проинформировал швейцарского парламентария об актуальной ситуации на востоке Украины и обратил внимание на постоянное ухудшение ситуации в Крыму, в частности недавней экологической аварии, ответственность за которую несет российская оккупационная власть.

Также стороны затронули вопрос ситуации, которая складывается в Парламентской Ассамблее Совета Европы вокруг возможного возвращения российской делегации.

"Со швейцарской стороны подтверждена четкая позиция относительно территориальной целостности Украины и сохранения ограничительных мероприятий", - говорится в сообщении.

 

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