Швейцария потребовала от России прекратить шпионскую деятельность на территории страны

МИД Швейцарии в этом году трижды вызывал посла РФ в Берне, чтобы выразить обеспокоенность

Правительство Швейцарии потребовало, чтобы Российская Федерация прекратила любую шпионскую деятельность на ее территории, передает Reuters.

Как передает издание, Министерство иностранных дел Швейцарии в этом году три раза вызывало посла России в Берне, чтобы выразить обеспокоенность по поводу предполагаемых операций против организаций, базирующихся в Швейцарии, включая лабораторию, используемую для испытания химического оружия.

"Швейцарский МИД призвал Россию немедленно прекратить незаконную деятельность на швейцарской земле или против швейцарских целей", - говорится в заявлении.

Кроме того, швейцарское Разведывательное управление заявило, что накануне оно работало с британскими и голландскими коллегами, чтобы сорвать российский заговор, который, предполагается, был нацелен на Швейцарскую лабораторию.

Как передает агентство, местная газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники сообщила, что подозреваемые агенты направляются в лабораторию возле Берна, которая анализирует химическое и биологическое оружие и проверяет нервно-паралитические агенты, такие как Новичок.

Ранее сообщалось, что двух российских шпионов, задержанных в Нидерландах по подозрению в намерении похитить данные из швейцарской лаборатории, которая участвует в расследовании отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, также подозревают в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство WADA.