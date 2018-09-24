Швейцария не дала визу представителю "властей" Крыма, который хотел поехать на сессию Совета ООН по правам человека

Швейцария отказала в выдаче визы "заместителю министра образования, науки и молодежи Республики Крым" Айдеру Аблятипову.

Аблятипов собирался принять участие в 39-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве и якобы "прошел процедуру соответствующей регистрации", заявили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили разочарование в связи с этим решением и заявили, что власти Швейцарии лишили представителя российских оккупационных властей "права поделиться своими оценками и донести до авторитетной правочеловеческой структуры реальную картину происходящего на полуострове Крым".

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Напомним, 19 декабря 2017 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму. Резолюция была внесена на рассмотрение Генассамблеи ООН по инициативе президента Украины Петра Порошенко. Ее поддержали более 40 стран-соавторов.