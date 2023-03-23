Шведский парламент одобрил поставку Украине танков и установок Archer 23 марта, 21:13 САУ Archer (Фото:Stridsvagn122/Wikimedia)

В четверг, 23 марта, парламент Швеции поддержал предложение правительства по передаче Украине нового пакета военной помощи.

Об этом говорится в решении Риксдага.

Пакет пособий для Украины оценивается в 630 млн долларов. Отмечается, что будет внесена дополнительная поправка в бюджет этого года.

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Украине будут поставлены танки, самоходные артиллерийские установки Archer и HAWK, а также боеприпасы.

«Кроме того, правительство может принять решение о продаже Великобритании 14 артиллерийских пушек типа Archer, поскольку ранее страна передала артиллерийские пушки Украине», — говорится в решении парламента.

Инфографика: NV

У Швеции сейчас 48 единиц Archer, из которых 24 используются шведскими Вооруженными силами. Остальные 24 находятся на хранении. Кроме восьми танков Archer, десяти Leopard 2 Швеция решила поддержать Украину 50 боевыми машинами, 90 системами ПВО и противотанковыми средствами.