Шведский парламент одобрил поставку Украине танков и установок Archer
САУ Archer (Фото:Stridsvagn122/Wikimedia)
В четверг, 23 марта, парламент Швеции поддержал предложение правительства по передаче Украине нового пакета военной помощи.
Об этом говорится в решении Риксдага.
Пакет пособий для Украины оценивается в 630 млн долларов. Отмечается, что будет внесена дополнительная поправка в бюджет этого года.
Украине будут поставлены танки, самоходные артиллерийские установки Archer и HAWK, а также боеприпасы.
«Кроме того, правительство может принять решение о продаже Великобритании 14 артиллерийских пушек типа Archer, поскольку ранее страна передала артиллерийские пушки Украине», — говорится в решении парламента.
У Швеции сейчас 48 единиц Archer, из которых 24 используются шведскими Вооруженными силами. Остальные 24 находятся на хранении. Кроме восьми танков Archer, десяти Leopard 2 Швеция решила поддержать Украину 50 боевыми машинами, 90 системами ПВО и противотанковыми средствами.