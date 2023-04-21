Украинские военные получили ЗРК RBS 70 от Швеции и радиолокационную станцию — фото 21 апреля, 14:16 Бойцы ВСУ овладевают RBS 70 весной 2023 года (Фото:88 отдельная механизированная бригада/Facebook)

Украина получила зенитно-ракетные комплексы малой дальности RBS 70, передачу которых Швеция обещала рассмотреть в августе прошлого года.

Фото и пост опубликовала 88-я отдельная механизированная бригада в четверг, 20 апреля.

Журналисты Defense Express пришли к выводу, что Украина получила эти ЗРК не позднее марта-апреля 2023-го, а также как минимум одну радиолокационную станцию к ним типа PS-70. Так, военные могут обнаруживать цели на дистанции до 40 км и на высоте до 10 км.

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Фото: 88 отдельная механизированная бригада/Facebook

RBS-70 — первый в мире ПЗРК, наводящий ракету на цель лазерным лучом, что делает его малозаметным для врага и устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы, искусственным и естественным препятствиям. Это позволит поражать самолеты или другие цели оккупантов, даже если они летят на встречном курсе и активно маневрируют.

Фото: 88 отдельная механизированная бригада/Facebook

«Благодаря своим характеристикам RBS 70 занимает промежуточную нишу между ПЗРК и „классическими“ ЗРК малой дальности, и здесь особенно интересно, какую из трех модификаций этого комплекса получили ВСУ», — пишет издание.

Если сравнивать этот ЗРК со Stinger, Иглой или Mistral, то он заметно выигрывает в дальности поражения. Способность поражать цели более чем на 4−5 км позволяет RBS-70 обеспечивать ПВО даже в случаях, когда этого не могут сделать другие ПЗРК, рассказали военные.