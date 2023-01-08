Турция требует от Швеции слишком много для одобрения заявки на вступление в НАТО — премьер

8 января, 19:33
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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Швеция уверена, что Турция одобрит ее заявку на вступление в НАТО, но не выполнит все условия, выдвинутые для этого Анкарой.

Об этом заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон в воскресенье, 8 января, пишет Reuters.

В июне 2022 года Стокгольм и Хельсинки подписали с Турцией трехсторонний меморандум, науеленный на преодоление возражений Анкары против членства стран в НАТО. По словам Кристерссона, некоторые требования к Швеции выходят за его рамки.

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«Турция подтверждает, что мы сделали то, что обещали, но они также говорят, что хотят того, что мы не можем или не хотим им дать. Время от времени Турция упоминает людей, которых они хотят экстрадировать из Швеции. На это я отвечаю: эти вопросы решаются в рамках шведского законодательства», — сказал он.

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В начале декабря 2022-го Швеция передала Турции первого активиста Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией.

29 июня НАТО официально пригласил Швецию и Финляндию в Североатлантический союз. Днем ранее Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать вступление двух стран в обмен на выполнение ее требований. Протоколы о присоединении должны быть ратифицированы в парламентах 30 стран.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30. Остались только Турция и Венгрия.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   НАТО Турция Швеция Война России против Украины

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