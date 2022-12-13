Швеция выделила Украине 55 млн евро на восстановление

13 декабря, 01:41
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В Швеции отметили, что увеличение помощи для Украины — это ответ на нарастающую эскалацию со стороны России (Фото:REUTERS / Ints Kalnins)

В Швеции отметили, что увеличение помощи для Украины — это ответ на нарастающую эскалацию со стороны России (Фото:REUTERS / Ints Kalnins)

Правительство Швеции выделило Украине еще 600 миллионов шведских крон (более 55 млн евро). Эти средства будут направлены на восстановление разрушенных школ, больниц, инфраструктуры и сельского хозяйства.

Об этом сообщает SVT.

Министр сотрудничества в сфере развития Швеции Йохан Форсселл заявил, что эти средства будут направлены на восстановление разрушенных школ, больниц, инфраструктуры и сельского хозяйства.

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Подробности пакета помощи будут представлены на совместной донорской конференции в Париже.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Российская агрессия Швеция Война в Украине Война России против Украины

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