Швеция выделила Украине 55 млн евро на восстановление
В Швеции отметили, что увеличение помощи для Украины — это ответ на нарастающую эскалацию со стороны России (Фото:REUTERS / Ints Kalnins)
Правительство Швеции выделило Украине еще 600 миллионов шведских крон (более 55 млн евро). Эти средства будут направлены на восстановление разрушенных школ, больниц, инфраструктуры и сельского хозяйства.
Об этом сообщает SVT.
Министр сотрудничества в сфере развития Швеции Йохан Форсселл заявил, что эти средства будут направлены на восстановление разрушенных школ, больниц, инфраструктуры и сельского хозяйства.
Подробности пакета помощи будут представлены на совместной донорской конференции в Париже.