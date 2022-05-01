Накануне ее возможного вступления в НАТО. Российский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Швеции

1 мая, 00:55
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Министр обороны Швеции пообещал ответить России по дипломатичной линии (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр обороны Швеции пообещал ответить России по дипломатичной линии (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Российский военный самолет-разведчик Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции, которая может в ближайшее время вступить в НАТО.

Как сообщает Шведское радио, авиасудно пролетело южнее шведской провинции Блекинге 29 апреля.

Отмечается, что самолет в течение короткого промежутка времени залетел в воздушное пространство скандинавской страны, после чего покинул данный район.

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Вместе с тем, за ситуацией следили шведские истребители, которые сфотографировали самолет-разведчик РФ.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист назвал инцидент «совершенно неприемлемым», а также пообещал ответить России по дипломатичной линии.

Парламент Швеции пересматривает политику безопасности, отчет ожидается в середине мая. Отмечается, что вторжение России в Украину заставило Швецию и Финляндию пересмотреть давние убеждения в том, что военный нейтралитет является лучшим средством обеспечения национальной безопасности.

20 апреля парламент Финляндии начал дебаты о вступлении страны в НАТО. Страна является партнером Альянса, но не имеет таких же гарантий безопасности как члены НАТО.

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявлял, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО — они станут противниками РФ.

Министр иностранных дел Финлядии Пекки Хаависто считает, что стране не стоит бояться угроз России из-за возможного вступления в НАТО.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Россия НАТО Воздушное пространство Швеция Российские самолеты Самолет - разведчик

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