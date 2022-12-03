По условиям меморандума для вступления в НАТО. Швеция впервые выдала Турции члена Рабочей партии Курдистана — СМИ 3 декабря, 15:12 Махмут Тат (Фото:Скриншот NTV)

Швеция передала Турции первого активиста Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Стокгольм выполняет договоренности в рамках подписанного с Анкарой меморандума о членстве скандинавской страны в НАТО.

Об этом сообщили турецкое государственное агентство Anadolu и телеканал NTV.

Как уточняется, активист Махмут Тат был задержан в Швеции и после прохождения соответствующих процедур отправлен в Турцию самолетом. Он был доставлен в отделение полиции аэропорта Стамбула. После этого мужчину отправили в здание суда Газиосманпаша.

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В Турции Тата приговорили к 6 годам и 10 месяцам заключения за членство в РПК — эта организация борется за права курдов и признана в Турции террористической. В 2015 году он попросил Швецию о политубежище, но ему отказали.

Передавая члена РПК турецкой стороне, Стокгольм выполняет договоренности в рамках подписанного с Турцией меморандума о членстве в НАТО, предусматривающего выдачу лиц, обвиняемых Анкарой в террористической деятельности.

29 июня НАТО официально пригласил Швецию и Финляндию в Североатлантический союз. Днем ранее Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать вступление двух стран в обмен на выполнение ее требований. Протоколы о присоединении должны быть ратифицированы в парламентах 30 стран.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30. Остались только Турция и Венгрия.