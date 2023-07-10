Столтенберг отреагировал на новое условие Эрдогана для вступления Швеции в НАТО 10 июля, 17:09 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который ранее сказал, что Швеция сможет вступить в НАТО, когда для Анкары «проложат путь в ЕС».

Во время брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой в понедельник, 10 июля, Столтенберг отметил, что поддерживает амбиции Турции по вступлению в ЕС, но призвал не забывать договоренности на Мадридском саммите 2022 года, когда Швеции выдвинули «конкретный список условий» для членства в НАТО.



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По словам генсека, Швеция выполнила эти условия, в частности, сняла ограничения на экспорт оружия, улучшила сотрудничество с Турцией по борьбе с терроризмом и внесла поправки в конституцию в части антитеррористического законодательства. Он добавил, что некоторые члены НАТО хотят видеть Швецию в Альянсе как можно быстрее, потому что это укрепит организацию, изменит географию присутствия НАТО в регионе и позволит лучше защищать территорию государств НАТО.

Столтенберг рассказал, что его переговоры с турецким президентом несколько недель назад «были конструктивными», они снова встретятся на саммите НАТО в Вильнюсе 11−12 июля. По мнению генсека, положительное решение по Швеции еще могут принять во время саммита.

29 июня 2022 года НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании. 4 апреля 2023-го Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.

Вступление Швеции в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30. Остались только Турция и Венгрия. Стокгольм и Хельсинки пообещали «полное сотрудничество» в борьбе против Рабочей партии Курдистана и ее союзников, а также согласились снять эмбарго на поставки оружия в Турцию. Сейчас Анкара тормозит одобрение вступления, в частности, из-за случаев сожжения Корана в Швеции.

Инфографика: NV