«Полностью готовы». Швеция ждет, когда Турция начнет ратификацию ее заявки в НАТО 8 сентября, 19:02 Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем (Фото:Lehtikuva/Antti Hamalainen via REUTERS)

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем отметил, что его страна ожидает от Турции начала процесса ратификации ее заявки на вступление в НАТО.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Риге, сообщает CNN в пятницу, 8 сентября.

Билльстрем отметил, что Швеция «полностью готова» к действиям со стороны Анкары.

«Мы ждем начала процесса ратификации в Анкаре», — сказал глава шведского МИДа.

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Билльстрем добавил, что Швеция также готова работать над своей заявкой над членством в Альянсе.

Вступление Швеции в НАТО — что известно

29 июня 2022 года НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании. 4 апреля 2023-го Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.

Вступление Швеции в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30 — остались Турция и Венгрия. Будапешт тормозил одобрение, потому что не было соответствующего шага со стороны Анкары.

Инфографика: NV

4 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна не будет затягивать рассмотрение заявки Швеции, если только Турция изменит свою позицию в этом вопросе.

Перед саммитом в Вильнюсе генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО.

Позже, когда позиция Турции изменилась, глава МИД Венгрии Сийярто сообщил, что теперь вопрос вступления Стокгольма в Альянс является «чисто техническим».

13 июля Билльстрем заявил, что турецкие власти имеют политическую волю, чтобы парламент Турции досрочно вышел из летнего отпуска и ратифицировал заявку на вступление Стокгольма в Альянс.

24 августа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция сможет стать членом Североатлантического Альянса уже этой осенью.