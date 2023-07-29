Партия Орбана бойкотирует. Парламент Венгрии не рассмотрит вопрос ратификации заявки Швеции в НАТО 29 июля, 23:37 Правящая партия Венгрии Фидес, лидером которой является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, бойкотирует заседание парламента по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Парламент Венгрии внес в свою повестку дня голосование по членству Швеции в НАТО, но правящая партия страны Фидес, лидером которой является премьер-министр Виктор Орбан, не будет участвовать в заседании.

Об этом сообщает SVT.

Спикер парламента Ласло Кёвер сообщил, что в повестку дня заседания Национальной ассамблеи на понедельник, 31 июля, на 13:00 был внесен вопрос о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.

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Однако по словам Агнессы Вадай, члена оппозиционной социал-демократической партии, правящая партия Фидес «не будет в нем участвовать, а потому голосования по членству Швеции (в НАТО — ред.) не может быть».

В электронном письме для шведского агентства TT Вадай написала, что члены партии Фидес «не придут на заседание, поэтому не будет ни голосования, ни ратификации».

Эксперт по вопросам Венгрии и политолог из Университета Хальмстада Сара Свенссон считает, что голосование по членству Швеции в НАТО ставится именно оппозиционными партиями.

По ее мнению, политические противники Орбана пытаются связать этот вопрос с рядом внутриполитических вопросов в Венгрии, что само по себе является «способом для оппозиции получить парламентское пространство».

«Такой тип дополнительного заседания, инициированный оппозицией, созывался много раз раньше и никогда не был успешным. В общем, члены Фидеса вообще не приходили туда и не голосовали», — говорит она.

Вступление Швеции в НАТО — что известно

Венгрия была одной из двух стран, которая блокировала вступление Швеции в НАТО. 4 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна не будет затягивать рассмотрение заявки Швеции, если только Турция изменит свою позицию в этом вопросе.

Перед саммитом в Вильнюсе генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО.

Позже, когда позиция Турции изменилась, глава МИД Венгрии Сийярто сообщил, что теперь вопрос вступления Стокгольма в Альянс является «чисто техническим».

13 июля представитель партии Фидес Жолт Немет заявил, что Венгрия может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО не раньше осени этого года.

