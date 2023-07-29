Партия Орбана бойкотирует. Парламент Венгрии не рассмотрит вопрос ратификации заявки Швеции в НАТО
Правящая партия Венгрии Фидес, лидером которой является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, бойкотирует заседание парламента по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)
Парламент Венгрии внес в свою повестку дня голосование по членству Швеции в НАТО, но правящая партия страны Фидес, лидером которой является премьер-министр Виктор Орбан, не будет участвовать в заседании.
Об этом сообщает SVT.
Спикер парламента Ласло Кёвер сообщил, что в повестку дня заседания Национальной ассамблеи на понедельник, 31 июля, на 13:00 был внесен вопрос о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.
Однако по словам Агнессы Вадай, члена оппозиционной социал-демократической партии, правящая партия Фидес «не будет в нем участвовать, а потому голосования по членству Швеции (в НАТО — ред.) не может быть».
В электронном письме для шведского агентства TT Вадай написала, что члены партии Фидес «не придут на заседание, поэтому не будет ни голосования, ни ратификации».
Эксперт по вопросам Венгрии и политолог из Университета Хальмстада Сара Свенссон считает, что голосование по членству Швеции в НАТО ставится именно оппозиционными партиями.
По ее мнению, политические противники Орбана пытаются связать этот вопрос с рядом внутриполитических вопросов в Венгрии, что само по себе является «способом для оппозиции получить парламентское пространство».
«Такой тип дополнительного заседания, инициированный оппозицией, созывался много раз раньше и никогда не был успешным. В общем, члены Фидеса вообще не приходили туда и не голосовали», — говорит она.
Вступление Швеции в НАТО — что известно
Венгрия была одной из двух стран, которая блокировала вступление Швеции в НАТО. 4 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна не будет затягивать рассмотрение заявки Швеции, если только Турция изменит свою позицию в этом вопросе.
Перед саммитом в Вильнюсе генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО.
Позже, когда позиция Турции изменилась, глава МИД Венгрии Сийярто сообщил, что теперь вопрос вступления Стокгольма в Альянс является «чисто техническим».
13 июля представитель партии Фидес Жолт Немет заявил, что Венгрия может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО не раньше осени этого года.