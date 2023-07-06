Уже скоро. Генсек НАТО Столтенберг рассказал о вступлении Швеции в НАТО 6 июля, 19:47 Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Швеция уже очень близка к вступлению в Альянс (Фото:OLIVIER MATTHYS/Pool via REUTERS)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принятие Швеции в Альянс «уже не за горами».

Об этом в четверг, 6 июля, он рассказал во время традиционного брифинга для журналистов в штаб-квартире НАТО.

В своем вступительном слове генсек отметил, что за последнее время состоялся ряд консультаций между Турцией и Швецией при посредничестве Альянса и представителей Финляндии, чтобы разблокировать заявку Стокгольма на вступление в НАТО.

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Столтенберг убежден, что затягивать с принятием Швеции в Альянс нельзя, ведь от этого «выиграют РПК (Рабочая партия Курдистана — ред.) и президент России Путин».

Отвечая на вопрос журналистов, как быстро Стокгольм может присоединиться к Альянсу, генсек НАТО ответил, что быстрого вступления Швеции не следует ожидать, поскольку еще будут продолжаться переговоры между странами и процесс ратификации заявки.

«Что возможно и то, чего хотим достичь — это наличие положительного решения на Саммите, где Турция может четко дать понять, что готова ратифицировать (заявку Швеции — ред.). Однако ратификация парламентом Турции невозможна до понедельника (саммит НАТО состоится 11−12 июля — ред.), однако мы рассчитываем на положительное политическое решение от Анкары», — подчеркнул Столтенберг.

Столтенберг резюмировал, что проведет в понедельник, 10 июля, встречу между премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для нахождения «общих точек», ведь Анкара хочет «увидеть на практике», как Стокгольм будет внедрять эти изменения.

Вступление Швеции в НАТО — что известно

Швеция продолжает реализацию своего плана вступления в НАТО. 18 мая 2022 года Швеция вместе с Финляндией подала совместную заявку на вступление в НАТО, а 5 июня обе страны подписали протоколы о вступлении в организацию. Стокгольм также сообщил, что до вступления в Альянс позволит разместить контингент НАТО.

Основным камнем преткновения в шведско-турецких отношениях является вопрос курдских сообществ, представители которой проживают в Швеции. Стокгольм внес изменения в свое законодательство по усилению ответственности за терроризм, но Анкара продолжает блокировать заявку Швеции.

В среду, 5 июля премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон провел встречу с президентом США Джо Байденом, чтобы помочь разблокировать процесс вступления Швеции в НАТО перед грядущим саммитом в Вильнюсе.

В четверг, 6 июля, в штаб-квартире НАТО состоялись консультации между представителями Турции и Швеции при посредничестве генсека Альянса Столтенберга и представителей Финляндии. Участники переговоров хотят «устранить все разногласия» относительно вступления Стокгольма в НАТО перед предстоящим саммитом в Вильнюсе.