Швеция утвердила предоставление Украине военной помощи на 270 млн евро 17 августа, 15:44 Флаг Швеции (Фото:Unif / Pixabay)

Шведский Риксдаг проголосовал за передачу Украине военной техники на сумму 270 млн евро. Об этом говорится в заявлении на сайте парламента Швеции.

Отмечается, что правительство страны передаст Украине запчасти и экстренные товары на сумму не более 1,1 миллиарда шведских крон (90 млн евро), а также боеприпасы, разминирующее оборудование и транспортные средства стоимостью максимум 2,15 миллиарда шведских крон (180 млн евро).

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Риксдаг также решил согласовать продажу США ограниченного количества ракет класса «воздух-воздух» типа Rb 99 (AMRAAM). Программа направлена на безвозмездную передачу Украине выкупленных ракет для укрепления украинской ПВО.

Сообщается, что расходы на оборону и меры на случай непредвиденных обстоятельств в бюджете Швеции будут увеличены на 545 миллионов шведских крон (46 млн евро) в 2023 году.

Во вторник, 15 августа, министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 314 миллионов долларов.

Это 13-й пакет военной помощи для Украины от Швеции с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Общая стоимость помощи от Швеции составляет примерно 20 миллиардов крон (1,8 миллиарда долларов — ред.).

18 июля министр международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Юган Форссел сказал, что Стокгольм выделит более 584 миллионов долларов на восстановление Украины и проведение реформ, направленных на евроинтеграцию.

13 июля Йонсон на саммите НАТО в Вильнюсе подписал соглашение с Украиной, которое должно упростить и ускорить поставки военной помощи.