В ночь на 1 ноября спецназ шведской полиции провел операцию на борту 80-метрового сухогруза у северо-западного побережья острова Готланд ; судно может быть связано с российскими гибридными атаками.

«Мы находимся на борту всю ночь, проверяем экипаж и их проездные документы», — передал слова представителя полиции Стокгольмского региона Карины Скагерлинд шведский телеканал TV4 Nyheterna.

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По информации канала, компания, которой принадлежит судно, ранее уже фигурировала в расследованиях, связанных с российскими гибридными атаками. В операции участвовала оперативная группа полицейского спецназа, сообщили источники канала. В то же время Скагерлинд отказалась подтвердить информацию об участии спецназа в операции.

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«Я не буду комментировать, какие именно ресурсы мы задействовали. Мы использовали те, которые были необходимы», — заявила она.

Компания-владелец судна имеет офис в российском Калининграде и утверждает, что набирает моряков именно там. По информации TV4, экипаж этого судна состоит из граждан России.

Канал отмечает, что суда этой компании ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей в связи с появлением беспилотников в различных европейских странах.

Согласно данным мониторинга, существуют подозрения, что эти суда могли служить базой для беспилотников, которые использовали российские спецслужбы. Также сообщается, что в последнее время представители властей других государств неоднократно поднимались на борт судов, принадлежащих этой компании, для проведения обысков. Источники в европейских разведслужбах назвали «весьма вероятным», что эти суда действуют в интересах российского государства.