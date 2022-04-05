Вслед за Италией и Данией. Швеция высылает трех российских дипломатов — МИД 5 апреля, 14:21 Цей матеріал також доступний українською Анн Линде (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Швеция высылает трех российских дипломатов, потому что они ведут незаконную разведывательную деятельность.

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Об этом заявила министр иностранных дел Анн Линде, сообщает SVD.

По ее словам, совершенно очевидно, что эти дипломаты не соблюдают Венскую конвенцию.

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«Они ведут незаконную разведывательную деятельность в Швеции», — сказала она.

Глава ведомства заявила, что не исключает высылки других дипломатов в будущем.

Ранее Дания объявила о высылке 15 дипломатов, а Италия — 30 дипломатов.

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