Вслед за Италией и Данией. Швеция высылает трех российских дипломатов — МИД
Анн Линде (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Швеция высылает трех российских дипломатов, потому что они ведут незаконную разведывательную деятельность.
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Об этом заявила министр иностранных дел Анн Линде, сообщает SVD.
По ее словам, совершенно очевидно, что эти дипломаты не соблюдают Венскую конвенцию.
«Они ведут незаконную разведывательную деятельность в Швеции», — сказала она.
Глава ведомства заявила, что не исключает высылки других дипломатов в будущем.
Ранее Дания объявила о высылке 15 дипломатов, а Италия — 30 дипломатов.
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