В центре внимания — война РФ против Украины. Швеция назвала приоритеты своего председательства в Евросоюзе в 2023 году 15 декабря, 08:37 В следующем году Швеция председательствует в ЕС (Фото:David Groves/Unsplash)

Швеция назвала свои главные приоритеты председательства в Евросоюзе в 2023 году, в центре внимания остается война России против Украины и ее последствия.

Как говорится на официальном сайте шведского председательства в ЕС, среди основных приоритетов — безопасность, устойчивость, процветание, демократические ценности и верховенство права.

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Отмечается, что Швеция принимает председательство в ЕС в период исторических вызовов для государств-членов союза.

«Незаконное, неприемлемое и неспровоцированное вторжение России в Украину представляет собой угрозу европейской безопасности и имеет тяжелые последствия для миграции, а также для глобальных поставок продовольствия и энергоносителей. Украина борется за свое выживание как государства — и за безопасность и жизнь своих граждан», — отметили там.

В Швеции заявили, что страны ЕС будут твердо стоять на стороне Киева и обеспечат поддержку Украине.

«Шведское председательство будет уделять приоритетное внимание продолжению экономической и военной поддержки Украины, а также поддержке пути Украины в ЕС. Это потребует дальнейших усилий как на национальном уровне, так и на уровне ЕС. Необходимы дальнейшие шаги по восстановлению и реформированию в направлении интеграции в ЕС», — отметили в институции.

Там также подчеркнули важность достичь консенсуса в отношении надежной европейской политики безопасности и обороны в тесном сотрудничестве с партнерами. Дальнейшие шаги будут основываться на общих действиях по противодействию агрессии России в отношении Украины, а также на реализации других инициатив.

Внимание также будет уделяться и стимулированию экономического роста стран ЕС, который значительно пострадал от войны РФ против Украины и продолжающихся манипуляций с поставками энергоносителей.

«Сила, устойчивость и глобальное положение Европы зависят от нашего экономического производства, которое тесно связано с единым рынком и возможностями глобальной торговли», — резюмировали в документе.

Страны Евросоюза поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения России в конце февраля, оказывая Киеву финансовую и военную помощь, а также вводят санкции против кремлевского режима. ЕС также принял миллионы украинских беженцев, которые спасались от атак российской армии по всей стране.

Мировые лидеры также неоднократно заявляли, что будут поддерживать Украину в борьбе за свою страну столько, сколько нужно.

В опросе, проведенном Европарламентом в октябре-ноября, говорится, что 74% граждан ЕС одобряют поддержку Украины в борьбе с российскими оккупантами. В Швеции этот уровень достигает 81%.