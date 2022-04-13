Швеция собирается подать заявку на вступление в НАТО в конце июня — СМИ
Магдалена Андерссон (Фото:Matt Dunham/Pool via REUTERS)
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон собирается подать заявку на вступление в НАТО в конце июня, сообщает Svenska Dagbladet со ссылкой на источники в социал-демократической партии.
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Издание пишет, что Андерссон уже приняла решение о вступлении в НАТО, а ее правительство планирует подать соответствующую заявку на саммите Альянса в Мадриде в конце 29−30 июня.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин в среду, 12 апреля была с визитом в Стокгольме, где встречалась с Андерссон. Тема визита — изменившаяся ситуация в области политики безопасности в Европе после вторжения России в Украину.
Издание Times со ссылкой на источники писало, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.
По словам неназванных американских чиновников, членство обеих стран в альянсе стало «темой для разговоров и многочисленных встреч» на переговорах министров иностранных дел НАТО.
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