Швеция собирается подать заявку на вступление в НАТО в конце июня — СМИ 13 апреля, 14:04 Цей матеріал також доступний українською Магдалена Андерссон (Фото:Matt Dunham/Pool via REUTERS)

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Издание пишет, что Андерссон уже приняла решение о вступлении в НАТО, а ее правительство планирует подать соответствующую заявку на саммите Альянса в Мадриде в конце 29−30 июня.

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин в среду, 12 апреля была с визитом в Стокгольме, где встречалась с Андерссон. Тема визита — изменившаяся ситуация в области политики безопасности в Европе после вторжения России в Украину.

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Издание Times со ссылкой на источники писало, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.

По словам неназванных американских чиновников, членство обеих стран в альянсе стало «темой для разговоров и многочисленных встреч» на переговорах министров иностранных дел НАТО.

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