Швеция отправила Украине 250 миноискателей для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС 15 июня, 02:08 Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Швеция отправила в Украину 250 миноискателей, чтобы помочь справиться с последствиями подрыва Каховской ГЭС россиянами.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Швеции.



«Швеция и ЕС решительно осуждают подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области. Это показывает новый уровень разрушения критической украинской гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что Швеция будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо, и продолжит оказывать давление на Россию. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что оборудование для разминирования, которое отправил Стокгольм, предназначено для гражданского разминирования. Эта операция поможет Украине обезопасить районы, пострадавшие от затопления после взрыва Каховской дамбы.

«Мины, разбросанные после взрыва дамбы в Каховке, представляют серьезную угрозу жизни и здоровью мирного населения в этом районе. Способность обнаруживать мины — это один из способов защиты гражданских лиц и обеспечения гуманитарного доступа, поскольку плавающие мины и неразорвавшиеся остатки могут перемещаться далеко за пределы пляжей», — добавил министр.

Ожидается, что 250 миноискателей будут доставлены в Украину в ближайшее время.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но повреждения являются значительными.

По данным МВД, по состоянию на 14 июня более 3 тысяч человек обратились к правоохранителям относительно подтопленных домов. Из Херсонской и Николаевской областей эвакуировали 3761 человека.

По состоянию на утро в Херсонской области уровень воды снизился почти до двух метров, подтопленными остаются десятки населенных пунктов.