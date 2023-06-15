Швеция отправила Украине 250 миноискателей для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

15 июня, 02:08
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Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Швеция отправила в Украину 250 миноискателей, чтобы помочь справиться с последствиями подрыва Каховской ГЭС россиянами.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Швеции.

«Швеция и ЕС решительно осуждают подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области. Это показывает новый уровень разрушения критической украинской гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Швеция будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо, и продолжит оказывать давление на Россию. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что оборудование для разминирования, которое отправил Стокгольм, предназначено для гражданского разминирования. Эта операция поможет Украине обезопасить районы, пострадавшие от затопления после взрыва Каховской дамбы.

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«Мины, разбросанные после взрыва дамбы в Каховке, представляют серьезную угрозу жизни и здоровью мирного населения в этом районе. Способность обнаруживать мины — это один из способов защиты гражданских лиц и обеспечения гуманитарного доступа, поскольку плавающие мины и неразорвавшиеся остатки могут перемещаться далеко за пределы пляжей», — добавил министр.

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Ожидается, что 250 миноискателей будут доставлены в Украину в ближайшее время.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но повреждения являются значительными.

По данным МВД, по состоянию на 14 июня более 3 тысяч человек обратились к правоохранителям относительно подтопленных домов. Из Херсонской и Николаевской областей эвакуировали 3761 человека.

По состоянию на утро в Херсонской области уровень воды снизился почти до двух метров, подтопленными остаются десятки населенных пунктов.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Швеция Каховское водохранилище Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

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