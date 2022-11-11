Следом за Финляндией. Швеция откажется от ядерного оружия после вступления в НАТО

11 ноября, 18:55
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Швеция и НАТО (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Швеция и НАТО (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Швеция не намерена размещать у себя ядерное оружие. Страна заявит об этом официально после вступления в НАТО.

Об этом сообщает Reuters.

По словам министра иностранных дел Швеции Тобиаса Бильстрема, его страна следует по стопам северных соседей, в том числе и Финляндии. Президент Финляндии Саули Нийнистё также исключил вероятность размещения ядерного оружия на территории его страны.

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В то же время, только недавно главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден рекомендовал правительству страны не устанавливать никаких ограничений перед вступлением страны в НАТО, в частности по размещению ядерного оружия.

https://www.youtube.com/watch?v=G88zY-uAiK0

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30. Остались только Турция и Венгрия.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Ядерное оружие Швеция Финляндия

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