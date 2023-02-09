Зеленский попросил Швецию предоставить Украине истребитель Gripen, но там отказали

9 февраля, 23:18
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Jas 39 Gripen (Фото:Finnish Aviation Museum via Wikipedia)

Jas 39 Gripen (Фото:Finnish Aviation Museum via Wikipedia)

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита в Брюсселе попросил Швецию предоставить истребитель Jas 39 Gripen. Премьер Ульф Кристерссон заявил, что увеличение поддержки Украины вооружениями в виде таких истребителей не является вариантом.

Об этом сообщает SVT.

Кристерссон объяснил, что у Швеции мало таких истребителей.

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«У нас очень большая потребность в самолетах, которые есть у нас самих», — заявил он.

Видео дня

Помимо современных истребителей, Зеленский также попросил предоставить ракеты дальнего радиуса действия, боеприпасы и артиллерию.

Издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.

30 января президент Джо Байден заявил журналистам, что США не будут передавать Украине F-16. Позже Белый дом выступил в защиту позиции президента США. Чиновники указали на помощь, которую Штаты уже передали или анонсировали, в том числе танки Abrams.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что каждая поставка оружия Украине проходила через этап отказа.

https://www.youtube.com/watch?v=u_8le5YVNIU
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Швеция Военная помощь Истребители Владимир Зеленский Истребитель Война России против Украины

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