Эрдоган заявил, что Турция не будет рассматривать заявку Швеции в НАТО до осени 12 июля, 23:25 Реджеп Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Турция не ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО раньше октября 2023 года. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время брифинга после саммита НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля, передает агентство Reuters.

По словам Эрдогана, он инициирует ратификацию заявки Швеции осенью, когда парламент Турции вернется к работе после летнего перерыва. Перед этим Швеция передаст Турции дорожную карту «относительно шагов, которые предпримет» в сфере борьбы с терроризмом. Также Стокгольм поддержит обновление таможенного соглашения Турции с ЕС и безвизовый режим.

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10 июля генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Эрдоган после встречи с премьер-министром Швеции согласился ратифицировать протокол о вступлении Стокгольма в НАТО.

29 июня 2022 года НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании. 4 апреля 2023-го Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.

Вступление Швеции в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30 — остались Турция и Венгрия. Будапешт тормозил одобрение, потому что не было соответствующего шага со стороны Анкары.

Инфографика: NV

Турция отказывалась разблокировать членство, в частности, из-за вопроса курдских сообществ, представители которых проживают в Швеции. Стокгольм внес изменения в свое законодательство по усилению ответственности за терроризм, а также согласился снять эмбарго на поставки оружия в Турцию, но Анкара продолжала блокировать заявку Швеции.