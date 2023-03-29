Швеция отказалась давать Венгрии какие-либо гарантии из-за вступления в НАТО

29 марта, 01:46
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Флаги НАТО и Швеции (Фото:RastislavKacer/Twitter)

Флаги НАТО и Швеции (Фото:RastislavKacer/Twitter)

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что его страна не будет давать дополнительные гарантии Венгрии из-за вступления в НАТО.

Об этом сообщает Riedia.

«Нет никаких специальных меморандумов, нет никаких специальных соглашений с Венгрией, и мы не намерены их заключать», — заявил Бильстрем.

Он отметил, что его страна имеет общие взгляды с Финляндией, чей протокол о вступлении в Альянс был ратифицирован в Венгрии.

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«Нет, и я отмечу, что Финляндия, чей протокол был только что ратифицирован Венгрией, имеет точно такие же взгляды на вопросы верховенства права, как и Швеция, равно как и ЕС», — заявил глава МИД.

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28 марта парламент Венгрии поддержал вступление Финляндии в НАТО. За ратификацию проголосовало подавляющее большинство депутатов.

Венгрия и Турция оставались последними из 30 членов НАТО, которые должны были одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО после вторжения в Украину российского диктатора Владимира Путина. Теперь Турция осталась единственной страной-членом НАТО, парламент которой еще не одобрил заявку Финляндии.

Швеция и Финляндия в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины. Заявки должны ратифицировать парламенты всех государств-членов НАТО.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Венгрия НАТО Швеция

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