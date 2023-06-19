Парламент Швеции не исключает, что Россия может осуществить военное нападение на страну 19 июня, 09:05 Парламент Швеции (Фото:qimono/pixabay.com)

Комитет по обороне парламента Швеции считает, что нельзя исключать вариант вооруженного нападения России на страну: несмотря на войну против Украины, у Москвы есть возможности для таких действий.

Об этом говорится в отчете комитета, сообщает SVT.

В докладе говорится, что сухопутные войска России скованы в Украине, но, несмотря на это, в отношении Швеции существует несколько военных угроз.

Видео дня

Россия еще больше снизила порог для применения военной силы и демонстрирует высокую склонность к политическому и военному риску, говорится в документе.

Также в отчете сказано, что способность России проводить операции с использованием военно-воздушных сил, военно-морских сил, оружия дальнего действия или ядерного оружия против Швеции остается неизменной.

У России также есть возможность действовать со спецназовцами, сказано в документе.