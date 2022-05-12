Исторический день. Швеция планирует 16 мая принять решение о вступлении в НАТО и сразу подать заявку на членство — СМИ 12 мая, 11:20 Цей матеріал також доступний українською Швеция планирует принять решение о вступлении в НАТО 16 мая (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

В понедельник, 16 мая Швеция планирует принять решение о вступлении в НАТО и в этот же день подать заявку на вступление в альянс, сообщает Expressen со ссылкой на источники.

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По информации издания, в воскресенье, 15 мая, Социал-демократическая партия проведет дополнительное заседание, на котором, как ожидается, будет принято решение о подаче заявки на членство.

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В понедельник, 16 мая, в 10.30 состоятся дополнительные парламентские дебаты по анализу политики безопасности.

Издание пишет, что позже премьер-министр созовет дополнительное заседание правительства, на котором будет принято историческое решение. Сразу после встречи будет подана заявка на вступление в НАТО.

Руководство правящей партии заявило, что вопрос о том, какое решение примет политическая сила, по-прежнему остается открытым, но все оценщики теперь предполагают, что это будет однозначное «да».

12 мая руководство Финляндии поддержало срочное представление заявки на членство страны в Североатлантическом альянсе.

20 апреля парламент Финляндии начал дебаты о вступлении страны в НАТО. Страна является партнером Альянса, но не имеет таких же гарантий безопасности как члены НАТО.

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявлял, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО — они станут противниками РФ.

Министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто считает, что стране не стоит бояться угроз России из-за возможного вступления в НАТО.

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