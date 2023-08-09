Шведская компания направила Украине терминалы спутникового интернета 9 августа, 06:52 Для Satcube это самый большой заказ с начала производства терминалов в 2017 году (Фото:www.satcube.com)

Шведская компания Satcube направила Украине собственные терминалы спутникового интернета, которые могут использоваться на деоккупированных территориях. Сначала Satcube планирует передать украинской стороне около 100 портативных интернет-терминалов.

Об этом сообщил основатель и генеральный директор Satcube Якоб Каллмер в интервью изданию Dagens Nyheter.



Satcube использует спутниковую сеть американской компании Intelsat, которая и разместила заказ на поставку терминалов на сумму около 70 миллионов шведских крон (5,97 миллиона евро). Стоимость терминалов оплатит Германия, которая их и передаст.

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Для Satcube это самый большой заказ с начала производства терминалов в 2017 году.

На первом этапе Satcube планирует передать украинской стороне около 100 портативных интернет-терминалов. По словам Каллмера, первые терминалы в Украину были отправлены в начале лета.

В Satcube говорят, что не знают, будет ли использоваться ее оборудование военными, но не отрицают.

«Это может быть что угодно — от подключения к полевым госпиталям до поддержания связи в полевых условиях», — говорит Якоб Каллмер.

Портативный интернет-терминал Satcube весит около 8 килограммов и может предоставлять широкополосный доступ через геостационарные спутники со скоростью до 70 мегабит в секунду. Задержка сигнала, однако, составляет до одной секунды, поскольку спутники находятся на орбите на высоте более 35 000 километров.