Швеция начала председательство в Совете ЕС и назвала приоритетом поддержку Украины. Зеленский ждет шагов по интеграции в Евросоюз

1 января, 19:35
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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo)

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo)

Швеция заменила Чехию в председательстве в Совете ЕС. С 1 января будет возглавлять орган в течение полугода — до 30 июня 2023-го.

Об этом сообщает пресс-служба шведской миссии.

Страна уже в третий раз председательствует в Совете ЕС. С июля полномочия перейдут к Испании.

Среди основных своих направлений во время работы Швеция назвала безопасность и единство, конкурентоспособность, переход на зеленую энергетику, демократические ценности и верховенство права. Приоритетом является и противодействие полномасштабной войны России против Украины.

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«Постоянная поддержка Украины — политическая, экономическая, военная, гуманитарная и правовая — будет иметь решающее значение, как и различные типы мер в ответ на агрессию России и действия на большом количестве пострадавших от войны территорий», — говорится в заявлении.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Чехии Петра Фиалу за поддержку Праги на пути Украины к членству ЕС и пожелал Стокгольму успешной реализации приоритетов председательства.

«Ожидаем дальнейшие практические шаги на пути интеграции Украины в Евросоюз», — написал он в Twitter.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1609597472862605315?s=20&t=7s1R5ydkIXevMxsa6OKQFQ
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Евросоюз Совет ЕС Швеция Интеграция Владимир Зеленский Война России против Украины

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