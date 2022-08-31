Швеция рассматривает возможность передать ВСУ установки Archer и зенитно-ракетные комплексы — шведский МИД

31 августа, 16:19
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Анн Линде (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Анн Линде (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Швеция передаст Украине седьмой пакет военной помощи и рассмотрит возможности отправки артиллерийских установок Archer и зенитно-ракетных комплексов RBS70.

Об этом пишет в Twitter министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Она подчеркнула, что Стокгольм передает ВСУ седьмой пакет военной помощи с артиллерийскими боеприпасами стоимостью 500 млн шведских крон.

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Линде добавила, что это не последний пакет помощи ее страны для Украины. По ее данным, Минобороны Швеции рассмотрит возможность также передать шведские артиллерийские установки Archer, зенитно-ракетные комплексы RBS70 и другую технику для ВСУ.

https://twitter.com/AnnLinde/status/1564937471028301824

10 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев получил новый пакет военной помощи от Швеции.

Ранее Кулеба говорил, что Украина запрашивала у Швеции гаубицы Archer, зенитно-ракетные комплексы RBS-70 и больше снарядов для артиллерийских систем.

https://www.youtube.com/embed/jiTHlTMPYgI
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Помощь Российская агрессия Швеция

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