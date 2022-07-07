Расширение НАТО. Швеция и Финляндия получили безопасность благодаря Украине — Климкин 7 июля, 18:07 Генсек НАТО Йенс Столтенберг с главами МИД Финляндии и Швеции Пеккой Хаависто и Анн Линде после подписания протоколов о вступлении стран в Альянс, 5 июля (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Радио НВ заявил, что Швеция и Финляндия вступают в НАТО благодаря Украине.

«Они нам многим обязаны, поскольку реально они получили безопасность из-за нас, и я думаю, что это прекрасный аргумент не для давления, но для напоминания им, что именно из-за наших жертв — они в более безопасном состоянии», — сказал бывший министр.

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5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс.

После подписание документа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о запуске процесса ратификации членства обеих стран, добавив, что этот «исторический шаг» стал ответом на российскую агрессию. Столтенберг сказал процесс ратификации должен пройти быстро, отметив, что речь идет о месяцах. Присоединение Финляндии и Швеции к Альянсу первой в тот же день ратифицировала Канада.

Финляндия и Швеция были официально приглашены в НАТО на саммите в Мадриде 29 июня, на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину и агрессивной риторики кремлевского режима а адрес коллективного Запада.



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