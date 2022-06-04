Парламент Канады поддержал членство Финляндии и Швеции в НАТО

4 июня, 00:07
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Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Christinne Muschi)

Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Christinne Muschi)

Парламент Канады единогласно поддержал предоставление Швеции и Финляндии полноправного членства в НАТО.

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Канада твердо поддерживает заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Члены Палаты общин единогласно проголосовали в поддержку их присоединения к Альянсу», - отметил Трюдо.

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18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   НАТО Канада Швеция Финляндия Джастин Трюдо

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