Парламент Канады поддержал членство Финляндии и Швеции в НАТО 4 июня, 00:07 Цей матеріал також доступний українською Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Christinne Muschi)

Парламент Канады единогласно поддержал предоставление Швеции и Финляндии полноправного членства в НАТО.

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.



"Канада твердо поддерживает заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Члены Палаты общин единогласно проголосовали в поддержку их присоединения к Альянсу», - отметил Трюдо.

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18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.

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