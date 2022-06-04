Парламент Канады поддержал членство Финляндии и Швеции в НАТО
Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Christinne Muschi)
Парламент Канады единогласно поддержал предоставление Швеции и Финляндии полноправного членства в НАТО.
Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"Канада твердо поддерживает заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Члены Палаты общин единогласно проголосовали в поддержку их присоединения к Альянсу», - отметил Трюдо.
18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.
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