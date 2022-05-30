Переговоры Турции со Швецией и Финляндией касательно их членства в НАТО не прошли «на желаемом уровне» — Эрдоган 30 мая, 10:42 Цей матеріал також доступний українською Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры со Швецией и Финляндией по поводу их членства в НАТО не прошли «на желаемом уровне».

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Об этом сообщает CNN.

«К сожалению, переговоры, проведенные нашей делегацией с Финляндией и Швецией, не прошли на желаемом уровне», — сказал Эрдоган.

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Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин в пятницу, 27 мая после встречи с делегациями Швеции и Финляндии заявлял, что Турция «не находится под давлением времени, чтобы решить этот вопрос до этого саммита».

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. По данным СМИ, Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также пресечь деятельность сторонников РПК, которые, по данным Анкары, действуют в этих странах.

До этого генсек Альянса Йенс Столтенберг заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с Ниинисте 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».

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