Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже летом — Times 11 апреля, 03:31 Цей матеріал також доступний українською НАТО (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом. Об этом пишет британская газета Times со ссылкой на источники.



По словам неназванных американских чиновников, членство обеих стран в альянсе стало «темой для разговоров и многочисленных встреч» на переговорах министров иностранных дел НАТО.

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Как заявили опрошенные газетой европейские дипломаты, обе страны расширят возможности НАТО, в особенности в сфере сбора разведданных и в рамках усиления ВВС. По словам одного из дипломатов, Швеция и Финляндия будут «настоящими игроками» блока.

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