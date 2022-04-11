Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже летом — Times

11 апреля, 03:31
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НАТО (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

НАТО (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом. Об этом пишет британская газета Times со ссылкой на источники.

По словам неназванных американских чиновников, членство обеих стран в альянсе стало «темой для разговоров и многочисленных встреч» на переговорах министров иностранных дел НАТО.

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Как заявили опрошенные газетой европейские дипломаты, обе страны расширят возможности НАТО, в особенности в сфере сбора разведданных и в рамках усиления ВВС. По словам одного из дипломатов, Швеция и Финляндия будут «настоящими игроками» блока.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   НАТО Швеция Финляндия Война России против Украины

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