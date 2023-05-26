«Нет плана Б». Швеция стремится вступить в НАТО до июля — глава МИД 26 мая, 22:46 Тобиас Бильстром (Фото:Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS/)

Швеция все еще надеется стать членом НАТО до саммита альянса в Вильнюсе в июле, заявил 26 мая министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром.

«Нет плана Б или чего-то подобного. План Б — это план А — это полное членство в НАТО», — сказал он, сообщает Reuters.

Обеспокоенные полномасштабным российским вторжением в Украину Швеция и Финляндия подали заявку на членство в НАТО в мае 2022 года. Почти год спустя, 4 апреля 2023 года, Финляндия официально стала членом НАТО. Швеция все еще ждет ратификацию от Турции и Венгрии.

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Турецкое руководство продолжает обвинять Швецию в недостаточной борьбе с «террористическими организациями», в число которых Анкара относит запрещенную Рабочей партии Курдистана.

Будапешт обеспокоен шведскими заявлениями, касающимися верховенства права и коррупции в Венгрии.

Вашингтон поощряет союзников по НАТО Турцию и Венгрию как можно быстрее ратифицировать вступление Швеции. Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что правительство Германии продолжает надеяться, что Швеция присоединится к альянсу к саммиту в Литве.

22 марта парламент Швеции подавляющим большинством поддержал вступление страны в НАТО и утвердил ряд законодательных изменений.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что Анкара может одобрить заявку Швеции к саммиту НАТО в июле.

Швеция и Финляндия в мае 2022 года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины.

Турция и Венгрия — единственные члены НАТО, которые пока не ратифицировали заявки, — собираются утверждать вступление Швеции и Финляндии по отдельности. Турция выдвигала странам условия, связанные с активностью курдских сообществ на их территории, в частности, требовала от Швеции выдать «120 террористов».