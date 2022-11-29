«Это прорыв». Швеция объявила о рекордном пакете военной помощи для Украины

29 ноября, 10:01
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Швеция анонсировала рекордный пакет военной помощи для Украины (Фото:Daniel Goude/flickr.com)

Швеция анонсировала рекордный пакет военной помощи для Украины (Фото:Daniel Goude/flickr.com)

Швеция объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Он станет рекордным в истории двусторонних отношений.

Об этом на пресс-конференции в ходе своего визита в Киев сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем.

По его словам, пакет включает в себя наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, разное зимнее оборудование и униформа, панцирники и 270 миллионов евро.

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«Это — прорыв, совсем другая степень поддержки», отметил шведский министр.

Биллстрем добавил, что финансы, которые Швеция предоставляет Украине, позволят найти больше нужного ей на международном рынке.

Накануне в Киев с визитом прибыли главы МИД семи стран Европы — Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции. С министрами в том числе встретился президент Владимир Зеленский.

По итогам визита министры приняли совместное заявление, в котором осудили российскую агрессивную войну и выразили солидарность с Украиной.

https://www.youtube.com/watch?v=wQie3O2VR6c
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Швеция Военная помощь Украина Война России против Украины

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