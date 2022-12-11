Швеция будет расширять поддержку Украины — министр обороны страны 11 декабря, 22:06 В Швеции отметили, что увеличение помощи для Украины — это ответ на нарастающую эскалацию со стороны России (Фото:REUTERS / Ints Kalnins)

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна увеличит помощь Украине. Он отметил, что это будет инвестиция в общую безопасность.

Об этом Йонсон сказал на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Одессе.

Министр Швеции отметил, что увеличение помощи для Украины – это ответ на нарастающую эскалацию со стороны России.

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«Мы видим большие исторические действия Украины, которая противостоит России. Мы видим, как Россия постоянно нарушает права людей, атакует университеты, школы, больницы… Швеция не только поддерживает Украину, но и рассматривает эту поддержку как инвестицию в общую безопасность», — сказал он.

По словам Йонсона, новый пакет помощи будет содержать системы ПВО, амуницию, специальный пакет для прохождения зимы.

Он также добавил, что с 1 января Швеция будет председательствовать в Совете Европы, что станет положительным фактором для усиления поддержки Украины.



В конце ноября Швеция объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Он стал рекордным в истории двусторонних отношений.