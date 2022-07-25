Путин ведет войну не только против Украины, но и против единства Европы — Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что российский диктатор Владимир Путин ведет войну не только против Украины, но и против единства Европы.
Об этом сообщает DW.
«Мы не должны допустить, чтобы нас разделили», — сказал он.
По его словам, речь в данном случае идет «не только о территории Украины».
«Речь идет об общей основе наших ценностей и нашего миропорядка», — сказал он.
Штайнмайер заявил, что защищать эти ценности и отстаивать их также означает быть готовым «к примирению с серьезными негативными моментами».
«Готовы ли мы к этому? Такой вопрос стоит перед всеми нами — сегодня и в ближайшие дни, недели и месяцы», — сказал он.
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