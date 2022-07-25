Путин ведет войну не только против Украины, но и против единства Европы — Штайнмайер 25 июля, 10:42 Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что российский диктатор Владимир Путин ведет войну не только против Украины, но и против единства Европы.

Об этом сообщает DW.

«Мы не должны допустить, чтобы нас разделили», — сказал он.

По его словам, речь в данном случае идет «не только о территории Украины».

«Речь идет об общей основе наших ценностей и нашего миропорядка», — сказал он.

Видео дня

Штайнмайер заявил, что защищать эти ценности и отстаивать их также означает быть готовым «к примирению с серьезными негативными моментами».

«Готовы ли мы к этому? Такой вопрос стоит перед всеми нами — сегодня и в ближайшие дни, недели и месяцы», — сказал он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.