Штайнмайер заявил, что не будет переговоров без и против Украины 12 декабря, 20:54 Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что не может быть переговоров с Россией за спиной Украины.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Польши Анджей Дудой.



«Не будет переговоров без Украины и против Украины», — сказал Штайнмайер.

Он также добавил, что это позиция США и европейских партнеров.

Видео дня

Комментируя недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении России гарантий безопасности, немецкий президент выразил мнение, что Макрон говорил «о будущем, о том, что может быть такая дискуссия после окончания войны, но отнюдь не как предложение для завершения войны».

«Поэтому не нужно распространять подозрения, что Франция, в отличие от Германии или Польши, готова к решению, которое может каким-либо образом навредить интересам Украины», — добавил он.

При этом Штайнмайер подчеркнул, что не обсуждал это лично с Макроном.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французским телеканалам заявлял, что новая архитектура безопасности должна включать гарантии для России.

По его словам, если российский диктатор Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине, то Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность Москвы в гарантиях безопасности — прежде всего по вопросу «приближения НАТО».

В ответ секретарь Совета нацбезопасности и обороны УкраиныАлексей Данилов заявил, что «денуклеаризированная и демилитаризованная т.н. Россия — лучшая гарантия мира для Европы и мира».

В МИД Польши, комметируя заявление президента Франции Эмануэля Макрона, заявили, что если кто-то и нуждается в гарантиях безопасности, то это Украина и государства Центрально-Восточной Европы.