Германия и РФ находятся в противостоянии. Старые мечты об общем европейском доме потерпели крах из-за Путина — Штайнмайер
Франк-Вальер Штайнмайер (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)
Германия и страна-агрессор Россия находятся в противостоянии, а старые мечты об общем европейском доме потерпели крах из-за диктатора Путина, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на выступлении в Берлине в ходе обращения к гражданам страны.
Об этом сообщается на сайте президента Германии.
«24 февраля Путин не только нарушил правила, но и положил конец игре. Нет, он опрокинул всю шахматную доску! Жестокая агрессивная война России в Украине превратила систему европейской безопасности в руины», — сказал он.
Штайнмайер заявил, что в своей имперской одержимости Путин нарушил международное право, бросил вызов границам, совершил захват земель.
По его словам, 24 февраля стало переломным моментом и погрузило, в том числе Германию, в другое время, в неуверенность.
«Политика не может творить чудеса. Никто, даже федеральный президент, не может развеять всеобщего беспокойства в эти крайне неопределенные времена. Наоборот: я считаю, что многие опасения оправданы. Мы переживаем глубочайший кризис, который переживает наша воссоединенная Германия», — сказал он.
25 октября Штайнмайер прибыл в Украину впервые с начала полномасштабной войны, которую развязала РФ.
После своей поездки в Украину он заявил, что «каждый сострадательный человек хочет, чтобы боевые действия прекратились».
«Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии», — сказал он.