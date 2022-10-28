Германия и РФ находятся в противостоянии. Старые мечты об общем европейском доме потерпели крах из-за Путина — Штайнмайер

28 октября, 15:05
Поделиться:
Франк-Вальер Штайнмайер (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Франк-Вальер Штайнмайер (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Германия и страна-агрессор Россия находятся в противостоянии, а старые мечты об общем европейском доме потерпели крах из-за диктатора Путина, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на выступлении в Берлине в ходе обращения к гражданам страны.

Об этом сообщается на сайте президента Германии.

«24 февраля Путин не только нарушил правила, но и положил конец игре. Нет, он опрокинул всю шахматную доску! Жестокая агрессивная война России в Украине превратила систему европейской безопасности в руины», — сказал он.

Видео дня

Штайнмайер заявил, что в своей имперской одержимости Путин нарушил международное право, бросил вызов границам, совершил захват земель.

По его словам, 24 февраля стало переломным моментом и погрузило, в том числе Германию, в другое время, в неуверенность.

«Политика не может творить чудеса. Никто, даже федеральный президент, не может развеять всеобщего беспокойства в эти крайне неопределенные времена. Наоборот: я считаю, что многие опасения оправданы. Мы переживаем глубочайший кризис, который переживает наша воссоединенная Германия», — сказал он.

Читайте также:
Владимир Огрызко
Владимир Огрызко
На что я надеюсь после визита Штайнмайера в Украину?

25 октября Штайнмайер прибыл в Украину впервые с начала полномасштабной войны, которую развязала РФ.

После своей поездки в Украину он заявил, что «каждый сострадательный человек хочет, чтобы боевые действия прекратились».

«Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=fDEBZDUMuyE
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Франк-Вальтер Штайнмайер Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X